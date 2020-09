Scauri, carabiniere ferito durante un posto di blocco

Un carabiniere, ieri sera poco dopo le 22, nel corso di un posto di blocco in piazza Rotelli a Scauri è rimasto coinvolto in un incidente. Dopo aver fermato un’auto e proceduto ai controlli di rito su autovettura e autista, quest’ultimo è risalito in macchina ha inavvertitamente urtato il militare.

Una distrazione a seguito della quale il conducente dell’auto che era da poco stata sottoposta a controllo, si è fermato per prestare soccorso al carabiniere ferito per il quale sono state necessarie le cure dei sanitari del 118. Niente di grave per fortuna per il malcapitato che se la caverà con alcuni giorni di riposo.