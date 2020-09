Trump deride lo sfidante Biden per l’uso della mascherina: “Ha problemi e gli dà sicurezza”

Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso in giro lo sfidante democratico Joe Biden per il suo utilizzo della mascherina anti Covid-19. ”Avete mai visto un uomo a cui piace la maschera tanto quanto lui?”, ha chiesto Trump parlando a una folla di suoi sostenitori, in gran parte senza mascherina, in Pennsylvania.

La mascherina, ha proseguito Trump parlando di Biden, “gli dà una sensazione di sicurezza. Se fossi uno psichiatra direi che questo ragazzo ha dei grossi problemi”. (fonte Adnkronos)