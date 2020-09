Assistenza Beretta: caldaie di altissima qualità, dall’acquisto alla manutenzione

La nostra azienda di assistenza Beretta per le caldaie si occupa di ogni fase di aiuto ai nostri clienti: dal momento della scelta del prodotto giusto per la casa o l’attività in esame, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo scelto di puntare solamente su prodotti di elevata qualità costruttiva, perché possano garantire prestazioni di livello per anni e anni, con il minimo impatto ambientale previsto dalle leggi attualmente vigenti. Abbiamo affiancato alla qualità dei prodotti quella dell’assistenza Beretta: dal trasporto all’installazione, dal collaudo alla manutenzione, i nostri tecnici sono al tuo servizio per ottimizzare le performance del tuo impianto e aiutarti con interventi mirati e specifici.

Assistenza Beretta: riduciamo gli sprechi!

Come tecnici dell’assistenza Beretta conosciamo davvero bene quanto possono gravare sul bilancio di un’attività o di una famiglia gli sprechi di energia. Siamo inoltre sempre il più possibile aggiornati ed informati sulle pessime condizioni in cui versa l’ambiente mondiale, di anno in anno più gravi. Nella nostra etica è inclusa una forte indole di salvaguardia dell’ambiente: incentiviamo sempre l’acquisto di prodotti di alta categoria di efficienza energetica e con tecnologia a condensazione, che richiedono meno combustibile per funzionare, convertono in meno tempo e senza sprechi l’energia in calore e riescono addirittura ad alimentarsi, in parte, con i propri residui. Una scelta eccellente per ridurre le emissioni dannose rendendo ugualmente piacevole l’ambiente di casa o dell’ufficio! I nostri tecnici conoscono inoltre tutte le tecniche di installazione necessarie per ridurre ancora di più i non voluti scambi di calore: isolando la caldaia ci sarà più facile evitarle un super-lavoro per scaldare acqua e aria, con minori quantità di energia impiegate e dunque minori costi e rifiuti.

Assistenza Beretta in caso di guasti? No problem!

Il nostro staff tecnico di assistenza Beretta non si occupa solamente dell’installazione e del collaudo: pensiamo noi anche alla manutenzione ordinaria, alla revisione e alla risoluzione dei guasti! In molte città del nostro paese sono resi obbligatori controlli periodi sugli impianti di riscaldamento, dilazionati nel tempo a seconda di varie caratteristiche (tipo di impianto, anni di attività, luogo di presenza, eccetera). Tutti i nostri interventi di controllo e pulizia ordinaria sono regolati dalle normative più severe attualmente vigenti, per mantenere un altissimo standard di controllo e per eliminare il rischio che ai nostri clienti venga recapitata una salata multa per l’inadempienza agli obblighi di legge.

E in caso di guasto? Il nostro team si occupa si intervenire nel minor tempo possibile per ripristinare la buona funzionalità dell’impianto, così che casa, attività, negozio, ristorante o ufficio tornino immediatamente il più possibile vivibili e piacevoli per tutti!

Non esitare a contattarci se vuoi ricevere tutte le informazioni utili per il tuo caso: lo analizzeremo insieme e ti proporremo la miglior strategia di intervento!

Per maggiori info visita il nostro sito web https://www.assistenzaberetta.eu/