Covid-19, i negazionisti invadono Roma: “Siamo in guerra con la dittatura sanitaria”

Roma – Attesi circa duemila negazionisti del Covid-19 nella Capitale. Si svolgerà oggi pomeriggio, 5 settembre, a partire dalle 16 a piazza Bocca della Verità a Roma, la manifestazione contro la “dittatura sanitaria” nell’emergenza coronavirus.

Prevista la partecipazione di tante realtà come il “Popolo delle mamme” e l’estrema destra ma anche tassisti, albergatori e bikers.

“Siamo in guerra e chi ce la sta dichiarando non sta risparmiando nessuno” si legge su una delle pagine social dedicate alla manifestazione organizzata tramite passaparola su Facebook.

La protesta raccoglie cittadini e politicanti di ogni ideologia, tutti convinti della mala gestione della pandemia da parte del Governo, definito dai manifestanti stessi “rigido e dittatoriale”.

I gruppi che si radunano, rinnegano l’uso dei dispositivi sanitari e non accettano i provvedimenti anticontagio, nonostante ciò onde evitare ripercussioni personali invitano caldamente a munirsi dei dispositivi di protezioni.

L’intento e gli obbiettivi del raduno non risultano chiari a primo impatto, l’unica evidenza è il pericolo enorme di nuovi contagi.

Di Maio e Zingaretti rispondono ai negazionisti

“I negazionisti parlano di guerra, di guerra che devono fare allo Stato contro queste misure, contro la mascherina – interviene a Foggia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio -. Io invece rispondo che la guerra l’abbiamo combattuta questo inverno e abbiamo perso sul campo decine di migliaia di italiani i cui familiari stanno ancora piangendo” .

“Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti. Rabbrividisco al pensiero che al governo di questa nazione poteva esserci chi va nelle piazze a dire che la mascherina non serve. Noi abbiamo bisogno di massima responsabilità e prudenza in questo momento storico” conclude il Ministro pentastellato.

A commentare la manifestazione anche il leader del Pd, Nicola Zingaretti: “Io faccio un appello: non è vero ed è una stupidaggine dire che non c’era più il virus. Sono stati dati dei messaggi sbagliati ed è una follia allo stato puro che addirittura a Roma ci sia una manifestazione di negazionisti che mettono in dubbio addirittura l’esistenza del virus. Il Covid non si nega ma si combatte”.

