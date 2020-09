Dalla NBA alla C Gold Lazio: il ritorno del basket, per spettatori e appassionati

Il basket, tra proteste e ripartenze, conferma di essere una delle discipline sportive più amate in Italia e nel resto del mondo, capace anche di intercettare profonde dinamiche di natura sociale.

Dopo il blocco agostano dei playoff per quanto riguarda l’NBA, legato a una discussa protesta dei giocatori e dei dirigenti – etichettata da taluni come “sciopero” o “boicottaggio” -, ma di fatto connessa al recente ferimento dell’afroamericano Jacob Blake, l’attesa competizione, interrotta dalla mobilitazione dei Milwaukee Bucks – seguiti dai diretti sfidanti Orlando Magic -, ha ripreso ufficialmente il via in quel di Orlando.

Forti anche del sostegno, anche via social, di altri campioni della lega come il cestista LeBron, campioni e dirigenti sono tuttora attivi in una mobilitazione per il diritto alla giustizia sociale e per i diritti umani.

Di fatto però le gare, già rimaste ferme nel periodo dell’emergenza sanitaria, hanno ripreso il via, con un Miami che si è dimostrato in formissima proprio contro i Bucks, durante la sfida alle semifinali playoff di fine agosto.

La notizia della ripartenza NBA, in ogni caso, non è stata accolta con indifferenza dagli appassionati di questo sport, a partire dai tifosi che nei prossimi giorni si connetteranno a Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e Sky Go per la visione dei match in programma.

Un entusiasmo, del resto, che coinvolge anche gli appassionati delle scommesse sportive, visto che, oltre ai bonus di benvenuto scommesse per quanto concerne la pallacanestro e a un ricco palinsesto di partite aggiornato con risultati live, alcuni operatori del betting propongono anche, dalle proprie piattaforme, la visione in streaming dei maggiori incontri di basket: tra questi, SNAI, William Hill e Sisal.

Proprio la ricchezza del palinsesto dei bookmaker la dice lunga su quanto la pallacanestro sia uno sport seguitissimo, non solo per quanto concerne il più blasonato campionato americano, ma anche per competizioni come l’Italia Supercoppa e la Polonia “PLK”.

Intanto, in ambito nazionale, c’è attesa anche per le sfide nell’ambito della C Gold Lazio, che vedrà in gara Stella Azzurra Viterbo Ortoetruria insieme a altre 16 squadre sfidanti.

Se non ci sono ancora certezze sulla data di avvio del campionato “C Gold”, sicura è invece la data di inizio per la A2 Femminile, in partenza il 3 ottobre a Bolzano, nell’incontro tra Nico Basket e Acciaierie Valbruna.

Pare dunque che la ripresa della pallacanestro stia procedendo a ritmi sostenuti, in attesa delle prossime date e delle evoluzioni, in campo, delle gare.