Fiumicino – Momenti di paura sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre 2020, dove alcuni cespugli dello spartitraffico centrale hanno preso fuoco. Il rogo si è sviluppato a pochi chilometri dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci”; il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, rendendo pericoloso il transito delle auto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale, che proprio in questi minuti è al lavoro per spegnere le fiamme. Da accertare le cause che hanno dato origine al rogo. Poche le ripercussioni sul traffico.