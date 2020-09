Il sindaco e il delegato alle politiche giovanili di Minturno consegnano 200 computer

Minturno – Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli ha reso noto: ”Abbiamo iniziato la consegna gratuita dei computer a più di 200 ragazzi. Non lo abbiamo fatto per la oramai famosa didattica a distanza, bensì per stimolarli ad investire sulle loro competenze e sul loro futuro. Il mondo corre ad una velocità incredibile mentre la politica e l’opinione pubblica italiana si occupano di gossip, delle castronerie di Salvini, dell’abbronzatura di Di Maio, della presunta arroganza di Renzi, dei vestiti delle Ministre.

Abbiamo bisogno di strappare i nostri ragazzi dalla bolla in cui sono immersi ed aiutarli a pensare al loro futuro. Con Il delegato alle politiche giovanili, Gennaro Orlandi, abbiamo consegnato loro anche una lettera. Il primo cittadino pubblica sul suo profilo facebook il contenuto della missiva consegnata ai ragazzi ai quali sono stati consegnati i pc.

“Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita.” ( Proverbio cinese )

Questo computer non è un traguardo raggiunto, ma un punto di partenza per il tuo futuro.

E il tuo futuro potrai iniziare a costruirlo dal presente solo se riuscirai a mantenere viva la tua curiosità, a guidare le tue idee e le tue intuizioni verso obiettivi concreti e positivi, a vivere il tuo tempo non come un “passatempo”, ma come un dono infinito a cui tu e soltanto tu puoi dare valore, per te e per gli altri.

Questo computer è uno strumento per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, perché le competenze digitali oggi costituiscono le basi della conoscenza, al pari del saper scrivere, comprendere un testo ed effettuare un’operazione matematica. Coltiva il tuo tempo libero con il gioco, anche quello è fondamentale per la tua crescita, ma usa questo nuovo compagno di viaggio tecnologico soprattutto per ricercare, studiare, imparare, connetterti.

Questo computer può essere la tua porta d’ingresso al mondo, da casa tua verso ovunque vorrai”.