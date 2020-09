Ladispoli, ecco le modalità di accesso alla sala studio della biblioteca comunale

Ladispoli – La biblioteca comunale di Ladispoli Peppino Impastato, nel rispetto delle indicazioni del Dpcm del 07/08/2020 e delle specifiche fornite dal Responsabile della Sicurezza, riapre l’accesso alla sala studio da lunedì 7 settembre (leggi qui).

L’accesso è consentito previa prenotazione, da effettuarsi inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comunediladispoli.it, avente ad oggetto “prenotazione sala studio” e contenente un recapito telefonico. Essendo contingentato l’ingresso alla sala, a tale mail il personale risponderà confermando positivamente o rinviando la prenotazione per i turni successivi disponibili. Gli utenti dovranno occupare solo il posto assegnato dal personale e mantenere la distanza di sicurezza.

La procedura di prestito dei volumi rimarrà invariata (prenotazione via mail/telefonica); l’eventuale accesso alla sala per la sola scelta dei volumi sarà valutato di volta in volta dal personale in servizio. L’ingresso sarà consentito solo con mascherina, previa igienizzazione delle mani e compilazione del modulo di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Questi gli orari:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

• il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli