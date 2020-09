Ladispoli, paura in via La Spezia: a fuoco un ristorante giapponese

Ladispoli – A fuoco un ristorante giapponese a Ladispoli, in via La Spezia, 92. I Vigili del Fuoco di Cerveteri, nella mattinata di oggi 5 settembre, intorno alle ore 06:40, giunti sul posto ed entrati nel locale hanno subito individuato la presenza di fiamme nella cucina dell’attività.

Secondo una prima ricostruzione il fuoco si è originato per cause elettriche. Il focolaio aveva prodotto un ingente quantitativo di fumo e calore, poiché sviluppatosi in ambiente chiuso e privo di aerazione (locale chiuso durante la notte).

Il propagarsi della nube nera ha obbligato l’evacuazione delle palazzine adiacenti al ristorante, gli inquilini hanno dovuto attendere oltre due ore prima di rientrare nelle loro abitazione.

I vigili del fuoco dopo aver estinto le fiamme, hanno provveduto all’evacuazione dei fumi e del calore, impedendo al Fuoco di propagarsi al resto del locale. Non è stato registrato alcun ferito. Sul posto anche i Carabinieri.