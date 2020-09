Nasce a Fiumicino il comitato giovanile “Nostra” contro il taglio dei parlamentari

Fiumicino – “Nasce anche a Fiumicino ‘Nostra – comitato giovanile per il no al referendum costituzionale’ del 20 e 21 settembre. ‘Nostra’ è un comitato trasversale, aperto a tutti gli studenti, i lavoratori e militanti che vogliono lottare contro il taglio dei parlamentari, votando ‘no’ al prossimo referendum costituzionale”. Lo dichiara Gianluca Gargiulo, portavoce di “Nostra Fiumicino”.

“Vogliamo rendere le giovani generazioni protagoniste di questa battaglia – continua Gargiulo – fondamentale per difendere la nostra democrazia rappresentativa e proiettarla verso il futuro. Ridurre la rappresentanza democratica significa aumentare il potere parlamentare delle maggioranze a discapito delle minoranze, significa lasciare ancora più sole le fasce più deboli della cittadinanza, significa mettere ancora di più la politica e le istituzioni nelle mani solo di chi se lo può permettere”.

“Non siamo disposti a modificare la costituzione – conclude Gargiulo -, a indebolire gli strumenti di democrazia e rappresentanza, per poco meno di un caffè all’anno. A breve organizzeremo sul nostro territorio delle iniziative, alle quali invitiamo a partecipare tutti i cittadini e le cittadine, le forze politiche e le realtà sociali che vorranno partecipare a questa battaglia fondamentale per salvare il nostro diritto a un adeguata rappresentanza parlamentare”.

“Vi invitiamo quindi a seguire la pagina Facebook @nostrafiumicino per rimanere aggiornati sulle iniziative e condividere le ragioni del No!“, conclude Gianluca Gargiulo.

