Ostia, la Raggi inaugura la ciclabile sul lungomare: “I cittadini l’aspettavano da 33 anni”

Ostia – È stata ufficialmente inaugurata la nuova pista ciclabile di Ostia. Un evento al quale hanno partecipato quasi 300 ciclisti che hanno testato il tracciato e ringraziato la sindaca Raggi, giunta sul litorale per l’occasione. In sella alla sua bicicletta e con la mascherina, la prima cittadina della Capitale ha guidato il corteo partito dal Pontile poco dopo le 18.00 di sabato 5 settembre.

Ad accompagnare la Sindaca, tutta la Giunta del X Municipio di Roma Capitale. “Un opera che spingerà i cittadini romani alla cultura della bicicletta, come avviene nelle altre capitali d’Europa”, ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Ferrara.

Soddisfatta anche la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo: “È un passo avanti per tutta la città. Ostia ha un lungomare ciclopedonale dopo tanti anni, mettendosi al pari delle grandi ‘città di mare’ del mondo”.

Si è detta contenta anche la Raggi, “madrina” dell’evento organizzato dalle associazioni ciclistiche del litorale, accompagnata per questa passeggiata sul lungomare da suo figlio: “I lidensi l’attendevano da 33 anni. È un importante segnale per dimostrare alla città come una mobilità diversa può esistere, nel rispetto dell’ambiente e senza inquinare”.

Il lungo corteo ha percorso tutta la nuova ciclabile, sorta tra non poche polemiche (leggi qui), fino a raggiungere la piazza di Via Cristoforo Colombo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio