Registratore di cassa Roma: dall’installazione al tuo servizio

La nuova legge entrata in vigore una paio di anni fa è molto chiaro: ogni attività commerciale deve dotarsi di un registratore di cassa Roma in grado di emettere uno scontrino elettronico direttamente collegato all’Agenzia delle Entrate. Nella nostra azienda forniamo per i nostri clienti i più funzionali e compatti registratori per la gestione degli scontrini, cercando con te soluzioni adatte alla tua attività. Nella gamma di articoli di cui ci occupiamo sono presenti numerosi modelli, che possono soddisfare le esigenze di ogni tipo di attività, dai negozi ai ristoranti. Ci occuperemo di ogni fase dalla scelta all’installazione del prodotto, fino alla programmazione delle funzioni necessarie. Dopo l’installazione ci dedicheremo con te alla formazione, per insegnarti tutti i dettagli fondamentali del nuovo registratore che hai acquistato: una formazione rapida eppure precisa ti aiuterà a sfruttarne tutte le funzioni e a rendere velocissime le operazioni di pagamento ed emissione degli scontrini.

Registratore di cassa Roma: e la manutenzione?

Sebbene i prodotti che scegliamo per la nostra azienda siano di eccellente qualità, spesso per motivi indipendenti dal cliente possono verificarsi guasti e problemi. In questi casi non avremo difficoltà ad intervenire quanto più possibile rapidamente per ripristinare l’impianto e consentire nuovamente tutte le operazioni di pagamento della tua attività! I nostri tecnici sono altamente formati e specializzati e conoscono tutte le procedure di funzionamento e manutenzione di ogni singolo registratore di cassa Roma, così da poterti aiutare a risolvere il guasto nel minor tempo possibile e con i costi più ragionevoli attualmente presenti sul mercato.

Registratore di cassa Roma: perché scegliere noi per la tua attività

La nostra azienda è attiva nel settore da molto tempo: abbiamo potuto contare su una validissima rete di fornitori e di tecnici, che sono il vero cuore del nostro lavoro. Impieghiamo annualmente una grossa parte dei guadagni e del nostro tempo nella formazione di nuovi tecnici, che possono raggiungerti in ogni angolo della città per installare il nuovo registratore di cassa Roma, oppure intervenire sui guasti. La qualità degli interventi e la soddisfazione dei nostri clienti vengono prima di ogni altra decisione, e tutto il nostro team è quotidianamente impegnato per raggiungere questo obiettivo fondamentale.

Ci sono poi i nostri clienti. Senza di loro non saremmo mai arrivati dove ci troviamo oggi. Siamo sempre disponibili a farti leggere i loro feedback e parlare con loro, e anzi: cerchiamo il più possibile di incentivare la creazione di una community che possa essere utile a nuovi utenti! I nostri clienti sono il vero megafono della qualità dei nostri interventi.

Se sei curiosi di scoprire la nostra gamma di prodotti e i servizi che possiamo riservarti, non aspettare: contattaci tramite i nostri account social e il nostro sito! Saremo sempre a tua disposizione per ogni evenienza!

Per maggiori info visita il nostro sito web https://www.registratoredicassaroma.com/