Tampone negativo: riaprono gli uffici del Comune di Latina

Latina –Da lunedì 7 settembre 2020 riprenderanno le attività in presenza negli Uffici del Servizio Mobilità e Trasporti e nell’Ufficio Ritiro Atti Giudiziari del Comune di Latina. Tutti i centri operativi si trovano in un’ala del Piano terra dello stabile di Via Cervone.

È negativo il risultato del tampone effettuato sul dipendente comunale (leggi qui), che nei giorni scorsi aveva registrato nel proprio nucleo familiare un congiunto positivo al Covid-19.

Gli Uffici, oltre alle attività, riprenderanno anche il regolare ricevimento del pubblico.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina