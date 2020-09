Ardea, in tanti affollano largo Milano: Fratelli d’Italia incontra i cittadini

Ardea – Si è concluso con grande successo di pubblico l’incontro a largo Milano, ad Ardea, organizzato dai consiglieri comunali di FdI per discutere delle problematiche che affliggono il territorio. Un pomeriggio ravvivato anche dal simpatico cruciverba l’Enigma del Patriota. Allestito anche un banchetto per sottoscrivere il tesseramento al partito di Giorgia Meloni.

Tra i presenti anche il consigliere regionale Antonello Aurigemma, il responsabile del collegio, Candido De Angelis, tutti i consiglieri comunali e il segretario comunale, Fabrizio Cremonini. In tanti si sono recati in piazza per assistere ai vari interventi, tra cui quello dell’ex sindaco, nonché perito balistico, Martino Farneti, salutato con affetto da tutti i presenti. A caratterizzare la manifestazione il confronto aperto con i cittadini al quale non si sono sottratti i consiglieri Raffaella Neocliti, Ludovici Edelvais, Montesi Moris.

