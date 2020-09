Consigliere di Ladispoli con la fascia tricolore al raduno dei negazionisti: esplode la polemica

Ladispoli – Esplode la polemica a Ladispoli per la presenza del Consigliere Comunale di maggioranza Raffaele Cavaliere (FdI) con indosso la fascia tricolore alla manifestazione romana dei no mask di sabato 5 settembre.

“Chiediamo al Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, di fare chiarezza, di dare una spiegazione” – affermano i membri dell’Anpi sezione di Ladispoli e Cerveteri. “Una manifestazione che non esitiamo a definire scellerata nei contenuti e per il disprezzo verso le istituzioni della Repubblica Italiana. Il suddetto Consigliere si è esibito sul palco in perfetta sintonia con le parole d’ordine della manifestazione ed è stato presentato come vice Sindaco di Ladispoli. Tutto ciò calpestando non solo la sensibilità dei parenti delle numerose vittime del Covid19, ma anche il lavoro del personale sanitario che ancora oggi è chiamato a prestare un servizio eccezionale”.

Dello stesso tono le parole del Pd locale: “Ad una manifestazione nella quale sono state bruciate fotografie del Papa, è stato insultato pesantemente il Presidente della Repubblica, è stato negato che esista il virus Covid ed il Comune di Ladispoli (unico tra gli ottomila Comuni italiani) è stato rappresentato ufficialmente da un consigliere di maggioranza, delegato dal Sindaco che gli ha consegnato la fascia tricolore con l’emblema della nostra città. Chiediamo al Sindaco Grando, quello che si vergognava di Ladispoli durante il momento più pesante dell’epidemia, se non si vergogna per ciò che ha permesso di fare al suo consigliere”.

Anche il Movimento Cinque Stelle Ladispoli si mostra sdegnato per la partecipazione del consigliere comunale: “Chi ha dato il mandato a Cavaliere di parlare a nome di tutti,a nome di Ladispoli? Chi lo ha autorizzato ad indossare la fascia tricolore presentandosi come rappresentante del Comune di Ladispoli? Siamo al delirio, al trionfo della stupidità umana, come può un consigliere di Ladispoli insultare i 35.000 morti per Covid ergendosi a paladino dei complottisti. Come parlare di comunità senza saperne il senso e dopo aver contribuito a smantellare quella solidale di Ladispoli”.

“Ho visto il video del raduno dei “no mask” a Roma – così il consigliere comunale Giuseppe Loddo – Non sono stato sorpreso del fatto che il consigliere comunale di Fratelli di Italia Cavaliere fosse sul palco. Sono stato sorpreso che indossasse la fascia tricolore. Evidentemente il Consigliere non conosce il valore ed il peso di quella fascia. Indossarla significa rappresentare l’intera comunità, al di là degli schieramenti e delle appartenenze politiche. Associare Ladispoli a quella manifestazione e alle affermazioni di Cavaliere è un offesa alla città. Ancora più grave se la fascia fosse stata data dal Sindaco”.