Formia, il “Gran galà spettacolo” chiude la rassegna “Mareggiate culturali”

Formia – Oggi, domenica 6 settembre, alle ore 21, presso l’Arena Vitruvius di Formia si chiudono con il “Gran galà spettacolo” gli eventi estivi della Pro Loco città di Formia, rientranti nell’ampio cartellone “Mareggiate culturali”.

L’evento vede la conduzione della modella ed artista Mirella Sessa e la partecipazione speciale dell’attore di “Un posto al sole” Patrizio Rispo, con il quale si parlerà del libro, delle fiction e del Covid-19. Una serata durante la quale, con il sottofondo musicale del chitarrista Guido Mauro, saranno consegnati attestati di partecipazione a tutti coloro che, nel periodo più critico della pandemia, ovvero il lockdown, hanno collaborato con l’associazione di promozione turistica, realizzando una serie di rubriche d’intrattenimento e permettendo così la produzione del grande contenitore “#AFORMIARESTIAMOACASA”. Una serata rilassante con musica, spettacolo ed ospiti a cui prenderanno parte anche i protagonisti di “Un libro alle 5… Incontro con l’autore all’ora del te”.

L’invito a partecipare giunge da tutta la Pro Loco, di cui si fa portavoce il presidente Renato Lombardi: “Non potevamo concludere diversamente la serie di eventi estivi targati Pro Loco. Era doveroso ringraziare tutti coloro, che ci hanno ‘sopportato e supportato’ in questo particolare momento storico. Per questo gli offriamo una serata all’insegna di note, pensieri, scrittura, lettura, immagini e risate”.

L’ingresso libero con posti limitati nel rispetto della normativa Covid-19. Per prenotare bisogna contattare la Pro Loco città di Formia.

