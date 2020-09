Forza Italia, Coronas: “Oggi più che mai portiamo avanti i valori di Silvio Berlusconi”

Fiumicino – “Forza Italia oggi più che mai è unita è compatta in tutte le sue articolazioni intorno al Presidente Berlusconi in questo momento delicato. I nostri sentimenti sono di profondo affetto personale e di assoluta vicinanza politica al nostro leader”. Lo dichiara in una nota stampa Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Attendiamo con serenità e fiducia il suo prossimo ritorno in campo – prosegue il Capogruppo – alla guida degli azzurri nelle difficili sfide che ci attendono. I dirigenti di Forza Italia, gli eletti ad ogni livello, i militanti in ogni regione e in ogni provincia stanno moltiplicando gli sforzi per difendere e affermare i valori ed i principi liberali, garantisti, europeisti come ogni giorno il nostro Presidente ci chiede di fare.

Forza Italia è l’unico movimento politico oggi in Italia a rappresentare in modo coerente questi valori e i programmi concreti che ne derivano, a cominciare dalla lotta contro l’oppressione fiscale, l’oppressione burocratica, l’oppressione giudiziaria. Porteremo in ogni città e in ogni piazza la lezione di vita e di politica che Silvio Berlusconi ci ha dato e continua a darci. L’Italia ha bisogno di lasciarsi alle spalle al più presto l’incubo populista e demagogico che rappresentano i 5 stelle, con i disastri già fatti e che continuano a fare in un periodo di emergenza”.

“Con i nostri candidati alle regionali e alle amministrative – sottolinea Coronas – lavoriamo con impegno ancora maggiore per esaltare i punti dei nostri programmi che riguardano il buon governo delle regioni e degli enti locali. Questa è la nostra risposta, assolutamente unitaria, alle illazioni e alle speculazioni che in queste ore circolano sulle prospettive del nostro Movimento.

Se qualcuno si illude che la momentanea indisponibilità del nostro leader sia occasione di conflitti o di manovre al nostro interno non conosce Forza Italia, non conosce né i nostri valori, né il nostro stile, che Silvio Berlusconi ha insegnato a tutti noi”.

“Per questo – conclude il Capogruppo – non ci curiamo di pettegolezzi che non meritano neppure una smentita e a fianco del Presidente Berlusconi lavoriamo con impegno ancora maggiore avendo come unico obiettivo la crescita di Forza Italia e del nostro Paese”.

