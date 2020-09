Ipotesi cimitero islamico a Tragliatella, De Vecchis: “La Lega presenterà interrogazione al Sindaco”

Fiumicino – “Un cimitero islamico a Tragliatella”: sarà questo l’argomento di una interrogazione al sindaco di Fiumicino a firma Lega. Ad annunciarlo è lo stesso senatore William De Vecchis in un post della sua pagina Facebook, dopo aver notato “strani movimenti nella zona vicino alla tenuta Ercoli“.

La notizia di un cimitero islamico a Tragliatella era venuta alla ribalta lo scorso giugno dopo l’annuncio del progetto da parte del portavoce della comunità bengalese di Roma (leggi qui).

Il cimitero prevederebbe, oltre a sedicimila sepolture, anche una scuola coranica e una macelleria halal. La Lega fin da subito si è dichiarata contraria al progetto. “La Lega è fortemente contraria all’ipotesi e non può non rimarcare l’assoluta disinvoltura con la quale si ragiona a riguardo, senza tenere in alcuna considerazione la volontà dei residenti della zona individuata” – aveva dichiarato all’epoca il senatore De Vecchis. Oggi l’annuncio dell’interrogazione al primo cittadino in merito alla vicenda.