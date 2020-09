“Latina e Fondi: stagione irrigua senza criticità”: il punto dell’Anbi

Stagione irrigua senza problemi di rilievo in provincia di Latina. I Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino hanno assicurato regolarità e continuità del servizio alle migliaia di aziende agricole di Latina e Fondi h24 senza interruzioni. Solo recentemente Agro Pontino ha dovuto introdurre la razionalizzazione delle erogazioni a destra e sinistra del Canale Linea per riduzione della portata, con sospensione nelle ore di vento.

Per tutta la stagione sono proseguiti senza sosta gli interventi di manutenzione sulle condotte, che hanno permesso di assicurare i rifornimenti idrici necessari al buon esito delle coltivazioni. Ma gli aggiornamenti più importanti sono quelli relativi ai lavori di potenziamento, finanziati dalla Regione Lazio e già completati, degli impianti idrovori delle località Sega, Striscia e Mazzocchio.

In corso i lavori (finanziati con fondi Psr) sugli impianti di Calambra e Tabio. Ormai prossimo l’affidamento dei lavori di manutenzione – inizio previsto entro la prima metà di settembre – sui canali di bonifica che attraversano Latina, Cisterna, Sabaudia, Terracina e Sonnino. Già firmato il decreto di finanziamento (fondi Psrn per un importo di 7.860.000,00 euro, secondo lotto funzionale) per la sostituzione delle tubazioni e dei contatori sul Primo, Secondo e Terzo Bacino Sisto Linea mentre è in fase di completamento la procedura di verifica degli analoghi interventi programmati tra Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina (fondi Psrn per 4.700.000,00 euro, primo lotto funzionale).

“La stagione irrigua che volge al termine è stata caratterizzata – commenta Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio – dalla regolarità del servizio, essenziale per la salvaguardia delle produzioni agricole regionali. Le strutture, grazie anche a una programmazione mirata e puntuale, hanno garantito rifornimenti idrici senza criticità di rilievo. Lì dove ci sono stati segnalati problemi siamo intervenuti con tempestività.

A fare la differenza è stata la competenza e la professionalità dei nostri tecnici. Le squadre – aggiunge Ricci – hanno lavorato senza pausa, garantendo risposte immediate e interventi risolutivi”.

“La riforma dei Consorzi di Bonifica – dice Andrea Renna, direttore di Anbi Lazio – dà i suoi primi significativi risultati non solo in termini di accresciuta qualità dei servizi all’utenza, ma anche in tema di capacità di intercettare finanziamenti europei necessari per sostenere gli investimenti finalizzati alla modernizzazione della rete irrigua e degli impianti per raggiungere il traguardo di una gestione sempre più ecosostenibile delle risorse idriche”.