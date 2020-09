Metro C, conclusi gli scavi delle gallerie che collegano i Fori a Piazza Venezia

Roma – Sono stati completati gli scavi delle nuove gallerie della Metro C dai Fori Imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo, come quella realizzata a San Giovanni, dove c’è il collegamento tra la linea C e la linea A. Lo rende noto il Campidoglio, precisando che si tratta di un altro step raggiunto nella realizzazione della terza linea metropolitana della Capitale, che unirà le periferie al cuore della città.

In piazza Venezia, inoltre, si sono conclusi anche i sondaggi e le prove tecniche necessarie per stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della futura fermata, che saranno resi pubblici a breve. La tappa successiva sarà la presentazione, al Ministero delle Infrastrutture, del progetto per la stazione Venezia.

