Nuova sede del deposito dei pullman a Latina: convocata la Commissione Trasparenza

Latina – Giovedì scorso si è tenuta la seconda riunione della Commissione Trasparenza del Comune di Latina su quello che, ormai a giusta ragione, Codici definisce “il caso dello spostamento della sede del deposito dei pullman del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Latina”.

Grazie all’invito del Presidente Alessandro Calvi, Antonio Bottoni, responsabile di Codici, ha potuto presenziare all’incontro tenutosi in videoconferenza, dal quale sono emersi due risvolti, uno negativo ed uno decisamente positivo, anzi molto positivo.

“L’aspetto negativo – secondo Codici – è che nonostante siano trascorsi quasi diciotto mesi da quando al Comune è stata presentata la petizione da parte di numerosi residenti del Quartiere “Gionchetto” con cui si metteva al corrente il Sindaco di trattative per lo spostamento della sede, oltre un anno da quando il Comando della Polizia Locale ha ricevuto un esposto su lavori in corso nell’area interessata, quasi due mesi e mezzo dalla prima richiesta di accesso agli atti presentata da Bottoni e dopo oltre un mese dalla prima riunione della stessa Commissione Trasparenza, sembra che gli uffici nulla o quasi sappiano della questione.

Quindi la vicenda amministrativa sembra aver fatto pochi passi avanti, sebbene essa si stia rivelando molto più intricata di quanto fosse possibile immaginare.

L’aspetto estremamente positivo, sempre secondo il parere di Codici, è stato che tutti i Consiglieri intervenuti, sia di minoranza che di maggioranza, hanno potuto prendere atto che la questione presenta lati oscuri, che l’assenza degli assessori e dei dirigenti di riferimento, non ha aiutato a chiarire, anzi che, forse, ha reso ancor più evidenti i dubbi sulla questione.

Bottoni, peraltro, ha anche evidenziato che all’iter amministrativo, qualora fosse favorevole, deve seguire l’assunzione delle responsabilità politiche sulla opportunità di consentire il trasferimento del deposito proprio in un quartiere densamente abitato, che sta conoscendo una rivalutazione urbanistica positiva e con tutti i disagi che, inevitabilmente, saranno causati agli abitanti delle case confinanti.

Stante la situazione emersa e tutti i numerosi dubbi che sono stati evidenziati, nonché l’assenza di diversi soggetti, tra assessori e dirigenti, i Consiglieri comunali stessi all’unanimità hanno chiesto al Presidente della Commissione, Alessandro Calvi, di convocarne ancora una sempre sullo stesso tema.

Codici non può che esprimere la propria grande soddisfazione perché, al di là delle affermazioni di qualche politico, apparse recentemente su qualche organo di informazione, sta emergendo in tutta la sua evidenza che, molto probabilmente, la situazione non sarebbe per nulla quella che vuol essere fatta passare.

Codici, pertanto, ritiene di continuare ad agire nell’interesse della correttezza, della trasparenza e per la tutela dei diritti della collettività tutta”.