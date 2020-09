Pomezia – Si avviano alla conclusione gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Presso la scuola elementare di Via Torralba e la materna di Via Vinci sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sui moduli abitativi prefabbricati già stabilmente presenti nel cortile individuati come spazi idonei ad ospitare gli studenti in esubero:

Via Torralba:

• rifacimento pavimentazione con tipologia adatta ad una agevole sanificazione;

• installazione di nuovi climatizzatori;

• adeguamento dell’impianto di illuminazione;

• adeguamento dell’impianto idrico-sanitario;

• ripristino sigillature tetto e sostituzione gronde danneggiate e realizzazione di contro-copertura coibente aggiuntiva.

Via Vinci:

• rifacimento pavimentazione con tipologia adatta ad una agevole sanificazione;

• realizzazione di due aule mediante la suddivisione degli spazi interni;

• installazione di n. 5 climatizzatori;

• adeguamento dell’impianto idrico-sanitario;

• adeguamento dell’impianto elettrico;

• ripristino sigillature tetto e sostituzione gronde danneggiate.

“Per garantire il distanziamento previsto tra gli studenti, 193 della materna e 420 della primaria, – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – è stato necessario ristrutturare i moduli abitativi prefabbricati già utilizzati in passato per sopperire alla carenza di aule. Si tratta di una soluzione temporanea volta a rispondere all’emergenza sanitaria in corso e ad evitare il trasferimento di studenti in altre strutture troppo lontane dalla scuola”.

In via di completamento gli interventi di adeguamento degli spazi della scuola primaria “Trilussa” e recupero spazi didattici per la scuola materna di via Turati – Circolo didattico “Trilussa” Via Matteotti:

• messi in sicurezza tutti gli accessi all’Istituto scolastico disponibili e i relativi percorsi (2 accessi su via Matteotti e 1 accesso su via Turati);

• in arrivo le pensiline sui percorsi di accesso all’edificio scolastico, utili a consentire l’accoglienza individuale degli studenti all’interno del cortile di pertinenza dell’Istituto, mantenendo il distanziamento sociale;

• sistemate due aule dove saranno allocate sezioni in esubero della vicina scuola materna di via Turati;

• sistemate le aree esterne recuperabili per consentire attività didattiche all’aria aperta, in particolare per quanto riguarda gli alunni della scuola materna.

