Anzio – “Voglio essere nella trincea della vita. Io non voglio essere al quartier generale, io non voglio essere seduto in un albergo da qualche parte a guardare il mondo che cambia, voglio cambiarlo io. Voglio essere impegnato. Probabilmente, in un modo che mio padre forse approverebbe”. Inizia così, su Wikipedia, il lungo profilo di Roger Waters, cantautore, polistrumentista e compositore britannico, fondatore dei Pink Floyd, Cittadino Onorario di Anzio, che, con la sua musica, il mondo ha sicuramente provato a cambiarlo, in onore di suo Padre, Eric Flether Waters, perito e disperso, il 18 febbraio 1944, nella Battaglia di Anzio.

“Nel giorno del suo settantantasettesimo compleanno – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – la Città di Anzio rinnova la vicinanza ad uno dei personaggi più influenti del secolo, un artista geniale che resterà per sempre legato al nostro territorio e che auspichiamo di poter riabbracciare quanto prima. Tanti auguri Roger”.