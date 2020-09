Salvini: “L’Italia rischia di morire di immobilismo, bisogna prendere delle decisioni”

Cernobbio – “Non ho la sfera di cristallo, ma penso che e mi auguro che questo governo non duri fino in fondo. Avere come unico collante la paura sarebbe pericoloso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio. L’attuale esecutivo, ha aggiunto, “non deve dire ‘no’ a molte opere infrastrutturali e tirare a campare fino al 2022 per incidere sull’elezione del Presidente della Repubblica”.

Da parte dell’attuale governo “ci sono drammatiche non decisioni. Si può sbagliare e correggere, ma il Paese rischia di morire di non decisione”, ha detto ancora Salvini. “E se non si decide bisogna prendersi la responsabilità delle scelte, non puoi avere al governo qualcuno che dice no e qualcuno dice sì”, ha aggiunto citando, fra gli altri, le infrastrutture e il Mes. “Di incertezze e di immobilismo stiamo rischiando di morire”, ha concluso.

