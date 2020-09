Stati Uniti, la nipote di Bin Laden: “Se vince Biden ci sarà un nuovo 11 settembre”

Washington – Un nuovo attacco analogo a quello dell’11 settembre potrebbe essere dietro l’angolo nel caso di una vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane. Lo afferma Noor bin Laden, nipote di Osama Bin Laden, in un’intervista al New York Post.

“L’Isis è proliferato durante l’amministrazione Obama/Biden. Trump ha dimostrato di voler proteggere l’America e noi”, ha dichiarato la 33enne residente in Svizzera che dice di considerarsi americana “nel cuore” nella sua prima intervista in assoluto.

“Sono stata una sostenitrice del presidente Trump da quando ha annunciato la sua candidatura all’inizio del 2015. Deve essere rieletto: è vitale non solo per il futuro dell’America ma della civiltà occidentale nel suo insieme”.

