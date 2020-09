E’ indirizzata al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore regionale all’Istruzione Claudio Di Berardino la lettera a firma dei dirigenti scolastici di Ostia e Fiumicino che richiede l’apertura differita della scuole, prevista per il 14 settembre prossimo.

“I sottoscritti dirigenti scolastici – si legge nella lettera – aderenti alla Rete territoriale di scopo “Lazio 10” comprendente le scuole del Municipio Roma X e il Comune di Fiumicino, esprimono la loro forte preoccupazione per la ripresa delle lezioni in presenza, prevista per il 14 settembre p.v. e chiedono di valutarne il differimento a dopo lo svolgimento del referendum costituzionale.

Come dirigenti scolastici siamo da tempo impegnati in tutte le azioni di nostra competenza. In particolare:

abbiamo provveduto all’acquisto di apparecchiature informatich e e a realizzare corsi di formazione del personale, al fine di garantire l’immediata ripresa della didattica a distanza in caso di nuovo lockdown, per realizzare forme integrate di didattica nel secondo ciclo di istruzione e, più in generale, per rafforzare le dotazioni e competenze digitali degli studenti;

e e a realizzare corsi di formazione del personale, al fine di garantire l’immediata ripresa della didattica a distanza in caso di nuovo lockdown, per realizzare forme integrate di didattica nel secondo ciclo di istruzione e, più in generale, per rafforzare le dotazioni e competenze digitali degli studenti; abbiamo q uantificato le esigenze di arredi scolastici, lavori edilizi, spazi alternativi e organico necessario, effettuando le relative richieste rivolgendoci rispettivamente al Commissario straordinario, agli Enti locali competenti e all’Ufficio scolastico regionale, nonché partecipando a numerosi monitoraggi per l’aggiornamento costante delle esigenze;

effettuando le relative richieste rivolgendoci rispettivamente al Commissario straordinario, agli Enti locali competenti e all’Ufficio scolastico regionale, nonché partecipando a numerosi monitoraggi per l’aggiornamento costante delle esigenze; abbiamo partecipato a conferenze di servizio organizzate dalla Regione Lazio, Enti locali e Ufficio scolastico regionale, per approfondire le tematiche della ripartenza;

organizzate dalla Regione Lazio, Enti locali e Ufficio scolastico regionale, per approfondire le tematiche della ripartenza; abbiamo acquistato materiale per la pulizia e l’igienizzazione dei locali e, pur spesso con organico insufficiente, abbiamo effettuato quelle pulizie approfondite necessarie per la ripresa delle lezioni;

e, pur spesso con organico insufficiente, abbiamo effettuato quelle pulizie approfondite necessarie per la ripresa delle lezioni; abbiamo c oncordato gli scaglionamenti delle lezioni , in modo da evitare il più possibile assembramenti non solo nelle immediate adiacenze dei plessi scolastici di propria competenza, ma anche fra istituti viciniori;

, in modo da evitare il più possibile assembramenti non solo nelle immediate adiacenze dei plessi scolastici di propria competenza, ma anche fra istituti viciniori; ci siamo occupati, in accordo con gli Enti locali, delle questioni riguardanti il distanziamento nelle aule scolastiche e nei refettori, concordando le necessarie turnazioni;

e nei refettori, concordando le necessarie turnazioni; abbiamo affisso all’interno delle scuole apposita segnaletica con l’indicazione delle norme igieniche da rispettare e i percorsi che gli alunni dovranno seguire per entrare e uscire dalla scuola;

con l’indicazione delle norme igieniche da rispettare e i percorsi che gli alunni dovranno seguire per entrare e uscire dalla scuola; abbiamo predisposto regolamenti e integrazioni dei Patti di corresponsabilità, adeguandoli alle norme impartite dall’autorità sanitaria;

adeguandoli alle norme impartite dall’autorità sanitaria; abbiamo collaborato con le ASL per la realizzazione dei test sierologici;

per la realizzazione dei test sierologici; in breve, abbiamo fatto tutto quello che rientra nelle nostre competenze e abbiamo collaborato con USR, Enti locali, ASL e Commissario straordinario per meglio realizzare tutte le attività di rispettiva competenza.

Benché il lavoro sia stato incessante e molte cose si siano realizzate, vi sono tuttavia delle notevoli criticità derivanti da problematiche che, non dipendendo da noi, non siamo in grado di risolvere.

In particolare evidenziamo quanto segue:

– l’organico degli Istituti scolastici, benché sia stato parzialmente integrato, è ancora lontano dall’essere coperto a causa delle difficoltà connesse alle modalità di reclutamento del personale. Sono purtroppo numerose le cattedre vacanti e i posti di collaboratore scolastico da ricoprire. Per questi ultimi, occorre considerare che essendo cessata l’esternalizzazione dei servizi di pulizia dei locali scolastici, la presenza del personale interno che dovrà integralmente effettuarle è imprescindibile per assicurare la normale pulizia, tanto più quella particolarmente approfondita richiesta in questo periodo;

– i lavori edilizi sono in parte in via di realizzazione, così come gli accordi per la concessione di spazi didattici alternativi. Tuttavia è ormai certo, a una settimana dalla ripresa dalle lezioni, che non si riuscirà a concludere in tempo le opere necessarie;

– quanto agli arredi scolastici, non conosciamo ancora la data in cui le nostre esigenze potranno essere soddisfatte.

In questa situazione, è scontato che la ripresa delle lezioni alla data del 14 settembre non potrà che comportare:

– in tutte le scuole, non potendosi sempre garantire in classe il distanziamento previsto, sarà necessario tenere la mascherina sempre indossata, che soprattutto per gli alunni più piccoli rappresenta un problema oggettivo e causa di giusta preoccupazione per le famiglie;

– nel primo ciclo di istruzione, la limitazione dell’orario scolastico al tempo antimeridiano, spesso senza neanche poter assicurare la refezione a scuola;

– nel secondo ciclo di istruzione, oltre alla riduzione dell’orario, si dovrà ricorrere alla didattica a distanza non come integrazione a quella in presenza, ma come vera e propria sostituzione a quella ordinaria.

Vi invitiamo, pertanto, a valutare l’opportunità di differire la data della ripresa delle lezioni in presenza in una data immediatamente successiva allo svolgimento della consultazione referendaria. Ciò consentirebbe infatti di disporre di alcuni giorni di tempo prezioso, al fine di meglio preparare la ripresa e ridurre il disagio delle famiglie, che al contrario di ciò che si potrebbe pensare sarebbe aggravato da una ripresa in condizioni di criticità.

Certi di una vostra attenta valutazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

I Dirigenti Scolastici delle scuole del Municipio Roma X e del Comune di Fiumicino

