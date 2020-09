Caos Bonus affitti, la Sinistra di Ardea: “La giunta si riduca lo stipendio per aiutare le famiglie”

Ardea – “La Sinistra di Ardea apprende ora che, nonostante la nostra precedente denuncia (leggi qui), e nostra Pec, il Comune di Ardea non ha risposto nei tempi dati dalla Regione Lazio per avere i finanziamenti per il Bonus affitti ai cittadini che avevano bisogno (leggi qui)”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da La Sinistra di Ardea.

“Siamo sdegnati di tanta superficialità. Chi pagherà ora i danni prodotti? Chi pagherà per i ritardi che le famiglie dovranno subire per le risorse concesse per il bonus l’affitto? Il sindaco e la giunta sì riducano lo stipendio per aiutarle e si scusino“, conclude la nota.

