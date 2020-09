Caos sulla riapertura degli uffici, Severini: “L’Amministrazione non dovrebbe permettere questi disagi”

Fiumicino – “La comunicazione della data di riapertura dell’ufficio della Sede centrale del Comune di Fiumicino ha generato solamente caos: questa mattina al front office del Comune è uscita una determina che indicava come data di riapertura dell’ufficio oggi, 7 settembre 2020, ma in realtà, chiunque faceva domanda per i documenti tramite e-mail, riceveva come risposta che l’ufficio non avrebbe riaperto prima del 14 settembre”. Lo afferma Roberto Severini, Capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ciò nonostante – prosegue Severini – persone da tutto il territorio si sono presentate davanti al Comune, convinte di aver un appuntamento che in realtà nessuno avrebbe potuto rilasciargli.

La cosa più grave è che noi consiglieri non sapevamo nulla di tutto questo e non è riportato niente nemmeno sul sito istituzionale del Comune. Probabilmente la determina è state girata per sbaglio ai cittadini, ma ha portato disagi a chi viene addirittura da Palidoro, dato che persiste la chiusura di quell’ufficio comunale.

A tal proposito, considerando il silenzio totale su quest’altra questione, proprio per evitare ulteriori criticità ai nostri concittadini se entro questa settimana non apriranno la sede di Palidoro, faremo un sit in di protesta a cui si unirà tutto il nord del Comune. L’Amministrazione Comunale non dovrebbe permettere che si generino questi tipi di confusione, soprattutto quando ad oggi, ancora non si è decisa a riaprire una delle sue sedi dislocate sul territorio.