Charlotte Tilbury approda in Italia

Le beauty addicted innamorate dei prodotti make-up e skincare di Charlotte Tilbury (leggi qui) possono festeggiare perché questo famoso brand di lusso è in arrivo finalmente in Italia: sul sito charlottetilbury.com/it sono già disponibili tutti i bestseller e le novità, e da settembre 2020 tutti questi prodotti si potranno trovare direttamente negli store Sephora. La carriera di Charlotte Tilbury è cominciata negli Anni 90 iniziando a truccare le modelle nei backstage delle sfilate, e nel 2013 ha fondato il suo omonimo brand a Londra. Scopriamo le ultime novità proposte dal brand.

I prodotti di skincare

La Magic Cream Light (90 euro) è la crema idratante viso dalla texture leggera e con SPF 20, perfetta per l’estate e le stagioni calde, che rende la pelle liscia, giovane, luminosa e compatta. Ideale per tutti i tipi di pelle, è racchiusa in un packaging dall’ elegante bottiglia in vetro bianco e oro rosa, dotato di un comodo dosatore facile da usare.

Il Serum Crystal Elixir (375 euro) è un siero idratante contenente ingredienti, come ad esempio la Vitamina C, che rendono la pelle dall’ aspetto più giovane e luminoso, grazie anche all’ azione dell’acido poliglutammico che è 4 volte più idratante dell’acido ialuronico.

I bronzer ed il loro applicatore

Gli Airbrush Bronzer (50 euro) sono dei bronzer opachi declinati nelle tonalità Fair che è perfetto per donare alle carnagioni molto chiare un delicato effetto baciata dal sole, Medium che è pensato per le carnagioni medio-scure, Tan che è per gli incarnati da medi a scuri e Deep che è per le carnagioni molto scure. Questo prodotto è ispirato alla celebre cipria del brand, Airbrush Flawless Finish, della quale racchiude gli stessi pigmenti finemente macinati e la stessa essenza che attenua la visibilità dei pori e leviga la grana delle pelle.

Il The Air-Brush Bronzing Brush (40 euro) è un pennello retrattile pensato per applicare il bronzer con un effetto aerografato.

Prodotti trucco occhi

La Luxury Palette nella colorazione Desert Haze (50 euro) è una palette occhi composta da uno specchio e 4 ombretti dal finish opaco e dai colori caldi della terra come il nude, il pesca ed il marrone scuro.

I Jewel Pots (29 euro) sono degli ombretti in crema glitterati presenti nelle tonalità Pillow Talk che è un rosa carne, e Walk Of No Shame rosso ruggine.

I prodotti per le labbra

I Pillow Talk Lip & Cheek Glow (39 euro) sono dei prodotti in crema, dalla texture leggera e facile da sfumare, che possono essere applicati sulle labbra e sulle guance per ottenere un colorito roseo ed un aspetto radioso e fresco. Le colorazioni disponibili sono Colour of Dreams che è un color rosa scuro, e Colours of Passion che è un color mora.

I nuovi rossetti della linea Matte Revolution (32 euro) sono declinati nelle colorazioni Wedding Belles che è un nude rosato, Mrs Kisses che è un rosa pescato e First Dance che è un rosa bacca. I rossetti facenti parte di questa linea, pur avendo un finish opaco ed essendo a lunga tenuta, risultano confortevoli sulle labbra.

I Jewel Lips (30 euro) sono dei lucidalabbra idratanti, volumizzanti e glitterati, presenti nelle tonalità Pillow Talk che è un rosa carne, e Walk Of No Shame che è un color rame.

