Covid-19 a Cerveteri, il Comitato di Zona consegna il “Premio impegno civico 2020”

Cerveteri – Il Comitato di Zona di Cerenova premia la comunità: domenica 6 ha assegnato i riconoscimenti del “Premio impegno civico 2020” agli organismi sociali e a molti volontari.

Il premio è stato conferito, presso il centro comunale di via Luni dal Comitato di Zona in collaborazione con l’Ass. culturale Ad Maiora Semper, a tutte le attività produttive, commerciali, artigianali ed agricole, che, durante il periodo di quarantena per il coronavirus, hanno fornito un preziosissimo servizio di consegna a domicilio di beni e servizi, consentendo ai cittadini di rimanere protetti in casa.

Questa iniziativa era stata promossa dal Comitato di Zona proprio per aiutare i cittadini a non uscire ed evitare di fare file estenuanti, nonché per dare un supporto alle attività produttive consentendo un minimo di entrate per garantire una sopravvivenza economica.

Il premio è stato assegnato in primis al Comando della Polizia Locale ed alla Protezione Civile di Cerveteri, per l’intenso impegno delle forze dell’ordine e dei volontari nell’aiutare la popolazioni in tanti modi, compresa la consegna a domicilio delle buste della spesa per i più bisognosi.

Durante la cerimonia c’è stata una menzione speciale per le Farmacie Comunali e la Parafarmacia Miller, per il loro costante impegno a consegnare a domicilio farmaci ed attrezzature sanitarie.

Mentre si assegnavano i riconoscimenti, è citato inoltre il supporto fornito dal Gruppo Controllo del Vicinato per la distribuzione dei tantissimi moduli di certificazione e delle mascherine, quando erano irreperibili.

Tra i premiati anche un socio del Comitato e dottore in psicologia che, in collegamento via Skype, ha fornito un supporto psicologico a chi ne faceva richiesta, specie agli adolescenti.

“Sono state oltre 55 le attività premiate – ha dichiarato l’associazione del Comitato di Zona di Cerenova -. Ringraziamo davvero tutti per la solidarietà e l’impegno dimostrato nei mesi passati e speriamo che anche questo possa servire da stimolo per comportamenti sempre più solidali”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri