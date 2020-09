Covid-19, Conte firma il nuovo Dpcm: misure prorogare al 7 ottobre. Tutte le novità

Roma – Il nuovo Dpcm, appena firmato dal premier Giuseppe Conte, prevede la proroga al 7 ottobre delle misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel dpcm 7 agosto 2020. Il testo, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, si articola in un documento di 5 pagine (clicca qui per leggere) e un allegato composto da 55 pagine (clicca qui per leggere).

Tra le poche novità inserite nel nuovo Dpcm che avrà validità a partire da domani, una riguarda l’autocertificazione per l’ingresso in Italia di viaggiatori che arrivano da Paesi fino a questo momento classificati come “off limits”.

L’ingresso nel territorio nazionale è consentito “per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”. Restano chiusi stadi e discoteche. “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020”, si legge nel decreto.

(Il Faro online)