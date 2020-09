Eur, stalker minaccia una donna: “Ti spacco la bottiglia in faccia”

Roma – Minacce e persecuzioni: una giovane trova la forza di denunciare il suo stalker. Una ragazza di Roma Eur ha chiamato la Polizia di Stato in seguito alle continue molestie di un uomo di 26 anni, che dopo lunghi mesi di minacce verbali stava pensando di passare all’azione.

Una pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, è arrivata sul posto dove la donna ha raccontato che lo stalker, seduto ancora sul muretto davanti a loro, la molestava ormai da circa dieci mesi.

Il romeno di 26 anni, pedinava la sua vittima tutti i giorni aspettandola fuori dal posto di lavoro per insultarla e minacciarla, senza però averla mai personalmente conosciuta.

Nella serata di ieri, le si è avvicinato con una bottiglia in mano gridando: “Ti spacco la bottiglia in faccia! Uno di questi giorni ti massacro!”. Fortunatamente in aiuto della giovane sono intervenuti due dipendenti di un ristorante vicino, che hanno impedito allo stalker di attaccarla fisicamente.

Arrestato dagli agenti, l’uomo, che nel mese di febbraio era già finito in manette per aver aggredito con un bastone altre due donne, ha rivolto un’ultima minaccia nei confronti della ragazza: “io da oggi ti fermo”.

