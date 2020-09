Fiumicino, col monopattino si schianta contro un new jersey in via Giorgio Giorgis

Fiumicino – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre 2020, a Fiumicino, dove in via Giorgio Giorgis un giovane, a bordo del suo monopattino, si è andato a schiantare (per cause ancora da verificare) contro un new jersey.

Immediato sul posto l’intervento del personale sanitario del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche la volante della Polizia Municipale di Fiumicino, impegnata nei rilievi di rito. Ancora tutta da accertare la dinamica dei fatti.

