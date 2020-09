Fiumicino, rovi e piante invadono la ciclabile del corridoio C5: la denuncia della Lega Giovani

Fiumicino – “Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da cittadini indignati, nel fine settimana abbiamo deciso di farci una passeggiata in bicicletta sulla pista ciclabile parallela al corridoio C5 e la situazione che abbiamo riscontrato è al limite del ridicolo“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Lega Giovani Fiumicino, che prosegue: “Non che le piste ciclabili di Fiumicino siano tutte in uno stato eccellente, ma il tratto in questione ormai è al limite del percorribile.

La vegetazione ha occupato metà della pista ciclabile (in alcuni tratti anche di più) rendendo impossibile il passaggio di due ciclisti contemporaneamente. Inoltre ci sono ovunque rovi (anche sulla pavimentazione) che, oltre a rendere impossibile il transito, garantiscono una bella foratura al malcapitato che si distrae un attimo e ci passa sopra.

Non vogliamo che le piste ciclabili siano solo uno spot elettorale e che dopo essere inaugurate in pompa magna finiscano nel dimenticatoio. Come Lega Giovani Fiumicino ci batteremo affinché l’amministrazione Montino intervenga per ripristinare il decoro e la sicurezza di questa e di tutte le altre piste ciclabili del nostro comune”, conclude la nota.

