Focene, rischia di annegare: ragazzo si tuffa in mare e lo salva

Focene – Poteva essere una storia con un epilogo tragico quella dell’uomo che ha rischiato di affogare oggi, lunedì 7 settembre 2020 a Focene. Invece tutto è andato a finire bene per l’uomo che non è più riuscito a tornare a galla dopo essersi tuffato in mare presso il bar-stabilimento “Lo straniero” in fondo a via dei Nautili.

Il merito va ad un ragazzo che, dopo essersi accorto che l’uomo era in difficoltà, non ha esitato a tuffarsi per trarlo in salvo. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari dell’Ares 118 con l’autoambulanza per prestare le cure del caso.