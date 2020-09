Fregene, orto di marijuana sul balcone: denunciata una 40enne

Fiumicino – Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio dei militari dell’Arma su tutto il litorale romano, anche durante il weekend.

A Fregene, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà una 40enne del posto, sorpresa, al termine di un mirato servizio, in possesso di 6 piante di marijuana all’interno di alcuni vasi sul balcone della sua abitazione.

La donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga rinvenuta è stata sequestrata in attesa di essere distrutta.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

