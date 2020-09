Ialongo denuncia: “Giardini delle scuole a Latina Scalo in stato di abbandono”

Latina – “La manutenzione del verde presso le scuole di Latina scalo lascia davvero a desiderare“. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Latina Giorgio Ialongo.

“Molti famiglie segnalano che, alla vigilia della ripresa ufficiale delle lezioni, i giardini di pertinenza scolastica versano in un preoccupante stato d’abbandono.

Le foto dimostrano come sia necessario intervenire al più presto, soprattutto alla scuola primaria “Camillo Caetani” di via delle Scuole e a quella dell’infanzia “Scalo ferroviario”, a piazzale dell’Ambrosia. Faccio appello al sindaco ed agli assessori competenti affinchè di intervenga al più presto. Si cerchi di partire con il piede giusto e far trovare ai bambini dei luoghi accoglienti e sicuri”.