Il Comune di Ardea “dimentica” la domanda, salta il bonus affitti per chi ha bisogno

Ardea – “Il Comune di Ardea ha fornito la comunicazione in data 12 giugno 2020, oltre il termine stabilito del 25 maggio 2020 e pertanto non è stato ammesso al finanziamento del Fondo per i Bonus affitti”.

Poche righe – datate agosto 2020 – che pesano come un macigno sul futuro di tante famiglie in difficoltà, che ad Ardea facevano conto sul sussidio pubblico per pagare un affitto. La Direzione regionale per le Politiche abitative non lascia dubbi su cosa sia accaduto: “Con nota n. 654221 del 23 luglio 2020 questa Direzione regionale ha comunicato formalmente al Comune di Ardea la mancata ammissione al finanziamento”.

Un vero e proprio schiaffo ai cittadini in difficoltà, che infatti hanno reagito malissimo alla notizia. “Se mai ce ne fosse bisogno – dice al faroonline.it la signora Giulia – ecco la prova dell’inefficienza di un’amministrazione. Sono amareggia per il tradimento di chi pensavo che avesse risolto almeno i problemi delle giovani famiglie in difficoltà, ma nulla; addirittura si fanno scadere i bandi per poter usufruire di sussidi statali. L’incapacità regna sovrana ad Ardea – prosegue Giulia, evidentemente delusa e arrabbiata – i servizi sociali sono allo sbando. Spero che qualcuno se ne vergogni e chieda scusa ai cittadini che come me ai quali è stato negato un proprio diritto”.

Il “caso” si va a innestare in una polemica già aperta, che ha portato a diverse richieste di ritiro della delega all’assessore in carica.

Tutto perduto, dunque? Non esattamente. C’è ancora la possibilità di presentare una proposta di piano di finanziamento di integrazione delle risorse, qualora la disponibilità economica lo permetta, che consenta al Comune di Ardea di rientrare nel finanziamento del sostegno alla locazione. Ad oggi, però, di quei soldi non c’è ancora traccia.