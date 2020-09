Situazione ore 9.15: Un forte temporale sta interessando Venezia dove gli accumuli raggiungono i 95mm in poco più di un’ora. Disagi e allagamenti in Liguria, in particolare a Genova dove è intenso il lavoro da parte dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi sradicati dalle forti raffiche di vento. Si segnala anche il tetto di un capannone scoperchiato. Segnalata una tromba marina sui quartieri del Ponente.

MALTEMPO ITALIA – Nel corso delle ultime ore il tempo è andato peggiorando al Nord per l’arrivo di una perturbazione della Francia responsabile di piogge e temporali localmente anche forti. Nello specifico i fenomeni più intensi hanno riguardato in particolare Liguria, Lombardia, Alpi e prealpi in genere. Tra gli accumuli di pioggia più significativi: fino a 100m a Genova, 70mm nel vicentino, 50mm tra milanese e Brianza nonché sul comasco. Forte temporale a Venezia. Smottamenti segnalati a Masone sull’Appennino ligure.

Poco o nulla da segnalare sul resto d’Italia stante la presenza dell’anticiclone eccetto che tra Sicilia e Calabria regioni interessate dalla risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa responsabile di qualche pioggia o temporale.

METEO ITALIA PROSSIME ORE – Nelle prossime ore le condizioni di marcata instabilità continueranno ad interessare le regioni settentrionali con fenomeni anche temporaleschi e di forte intensità, con possibile grandine, soprattutto tra Nord Ovest ed Emilia. Le regioni di Nord Est si troveranno più ai margini della struttura depressionaria con fenomeni più probabili sulle alte pianure venete e sulle prealpi. In giornata il peggioramento si estenderà anche alla Toscana e, qua e là, anche sull’Appennino mentre entro notte tenderanno ad attenuarsi al Nord. Tempo più asciutto e soleggiato sul resto d’Italia eccetto per qualche fenomeno su Sicilia, bassa Calabria e sui rilievi in genere.

Le temperature subiranno un calo portandosi sotto le medie del periodo al Nord. Ancora clima un po’ caldo per il periodo sul resto della Penisola.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: La pressione tende a calare partendo dalla Toscana ove ritroveremo lo sviluppo di locali temporali e acquazzoni specie dal pomeriggio: le aree più soggette sembrano quelle Appenniniche nonché tra colline Metallifere e Valdera ove potrebbe manifestarsi anche qualche forte grandinata. Altrove gli effetti rimarranno poco evidenti se non un aumento della nuvolosità, in prevalenza alta e stratificata, nonché della variabilità tardo pomeridiana non esclusa in Appennino. Si segnala la possibilità di nebbie o nubi basse al primo mattino tra bassa Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio. Massime previste in flessione sulle zone toscane ove insisterà l’instabilità. Venti moderati/forti di Scirocco su coste e Arcipelago toscano, deboli/moderati meridionali altrove. Mare sino a mosso, specie al largo e a Nord dell’Elba.

PEGGIORA LUNEDI’ SU PARTE DELLA TOSCANA, MARTEDI’ E MERCOLEDI’ INSTABILITA’ DIURNA SU APPENNINO LAZIALE, POI NUOVO TEMPORANEO RINFORZO ANTICICLONICO Domenica ore 11:30: Lunedì la discesa di una nuova saccatura dal Nord Europa rinnoverà dell’instabilità anche temporalesca su parte della Toscana (Appennino e zone centro-occidentali), mentre nel corso di martedì/mercoledì coinvolgerà anche l’Appennino laziale e localmente i settori interni prospicienti. Un nuovo miglioramento del tempo (seppur probabilmente temporaneo) è atteso nei giorni a seguire. Le temperature si manterranno comprese tra 28 e 31°C in pianura e sulle coste, mentre la ventilazione subirà una rotazione da NNE nel corso di martedì 8 settembre. Restate comunque aggiornati per seguire l’evoluzione.