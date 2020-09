Ostia, paura al supermercato commesso aggredito dal cliente: denunciato

Ostia – Attimi di paura ad Ostia: un commesso aggredito sul posto di lavoro. Nel pomeriggio di ieri 6 settembre, i Carabinieri sono intervenuti in via Ottone Fattiboni, dove era stata segnalata un’aggressione all’interno di un supermercato.

A colpire l’impiegato del negozio sarebbe stato un giovane, che per futili motivi sembra essersi scagliato in un impeto di rabbia contro l’altro uomo, per poi darsi alla fuga. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno individuato l’aggressore, avvistato mentre entrava in un edificio scolastico, passando per una finestra che aveva precedentemente rotto.

Partiti all’inseguimento, i militari lo hanno raggiunto sul tetto dell’edificio, dove compreso che il giovane era in un evidente stato di alterazione, per paura che potesse gettarsi nel vuoto, hanno intavolato una conversazione con il malcapitato, riuscendo a convincerlo a scendere dal tetto.

Il giovane aggressore, appena 18enne, è stato affidato alle cure del reparto di psichiatria dell’ospedale Bambino Gesù di Roma mentre il commesso colpito non ha riporta ferite gravi e sta bene.

Durante il weekend sono poi proseguiti senza sosta i controlli dei militari dell’arma su tutto il territorio del decimo municipio, che hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di altrettante.

Arresti domiciliari e violazioni

Ad Ostia Antica, i Carabinieri hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Civitavecchia, un 24enne già in obbligo di dimora e di presentazione in caserma per reati contro la persona. Il giovane, dopo aver violato spesso le restrizioni è stato infine sottoposto agli arresti domiciliari.

La nuova misura, però, non ha impensierito più di tanto il malfattore che, già dal giorno successivo, è stato sorpreso per ben due volte fuori casa ed è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri. L’uomo, obbligato per l’ennesima volta presso il proprio domicilio, aspetta ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Sono finiti in manette anche due pregiudicati che, già agli arresti domiciliari per reati contro la persona ed il patrimonio, sono stati riconosciuti in strada dai Carabinieri che pattugliavano la zona, al di fuori dei rispettivi luoghi di detenzione, privi di qualsivoglia autorizzazione.

Vitinia: lite in casa

Domenica, i Carabinieri di Ostia sono intervenuti in un’abitazione di Vitina dove era stata segnalata una lite animata. Giunti sul posto, i militari hanno risposto alla chiamata di una 50enne romana, che era stata avvicinata dall’ex marito, un 52enne con precedenti, in evidente stato di alterazione psicofisica.

L’uomo si era improvvisamente barricato all’interno dell’abitazione della ex dando in escandescenze, con l’arrivo delle forze dell’ordine la situazione si è aggravata e l’esagitato ha aggredito i militari cercando di darsi alla fuga.

L’uomo è stato però prontamente bloccato dai carabinieri che, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno denunciato in stato di libertà.

Furti ai danni di anziani

Al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno rintracciato e denunciato, per furti ai danni di anziani, due cittadini extracomunitari, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno scoperto che i due, dopo essersi impossessati del Postamat di una coppia over-60, avevano prelevato oltre 4.000 euro dal loro conto. I malfattori, grazie anche ad una serie di riconoscimenti fotografici, sono stati così identificati e denunciati in stato di libertà dalle forze dell’ordine, che nell’occasione sono anche riuscite a recuperare una parte degli oggetti acquistati dai due.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

