Rifiuti a Fiumicino, frigorifero abbandonato in pieno centro: lo sdegno dei residenti

Fiumicino – Un frigorifero abbandonato in pieno centro a Fiumicino. È la scena che si presenta su via di Torre Clementina, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza.

Già da ieri l’elettrodomestico, bianco e di grandi dimensioni si trova gettato sul lungo molo della Fossa Traianea. Un gesto di inciviltà che non è passato inosservato ai residenti della zona, che hanno segnalato lo scempio nei gruppi Facebook dedicati alla città.

“Cosa gli costa telefonare per far ritirare i rifiuti ingombranti?” commenta con sdegno una cittadina, “un posto splendido dove lasciarlo, che geni” ironizza un altro utente, e ancora “l’inciviltà va di moda”.

