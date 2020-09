Ufficio Anagrafe, Savarese: “Presto sarà riaperta la delegazione di Tor San Lorenzo”

Ardea – “Il Covid-19 non è più un limite per i servizi comunali ai cittadini. I nuovi sportelli, concepiti proprio per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, aumenteranno considerevolmente le ore di apertura per poter soddisfare la grande richiesta”. Così in una nota stampa il Sindaco di Ardea, Mario Savarese.

“Non potevamo più tollerare che l’anagrafe fosse aperta al pubblico solo nove ore a settimana – prosegue il primo cittadino -. Sebbene molti servizi siano ormai ottenibili telematicamente, la richiesta dei cittadini restava altissima. Le prenotazioni per il rinnovo delle carte di identità, ora Cie, registravano attese di oltre tre mesi. Non era tollerabile. Da domani gli orari di apertura degli sportelli saranno più che raddoppiati, come pure saranno aumentati gli sportelli dedicati al rilascio delle carte d’identità”.

“Abbiamo già pubblicato i bandi per l’assunzione di nuovo personale – conclude il Sindaco – e non appena giungeranno in comune queste nuove forze, anche la delegazione di Tor San Lorenzo sarà riaperta. Ringrazio l’assessore Possidoni e il dirigente al personale per aver lavorato alla soluzione di questo problema, come pure ringrazio in particolar modo gli impiegati per questo ulteriore sforzo che l’amministrazione sta chiedendo loro”.

