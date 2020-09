Vaticano, accordo diplomatico col Burkina Faso sullo status giuridico della Chiesa

Città del Vaticano – Si è perfezionata oggi, attraverso comunicazione ufficiale dell’ambasciata del Burkina Faso presso la Santa Sede, la procedura di scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo diplomatico tra il Vaticano e lo Stato africano sullo statuto giuridico della Chiesa cattolica, firmato il 12 luglio dello scorso anno.

L’Accordo, entrato in vigore in data oggi, garantisce alla Chiesa la possibilità di svolgere la propria missione in Burkina Faso. In particolare, viene riconosciuta la personalità giuridica pubblica della Chiesa e delle sue istituzioni.

Le due parti, pur salvaguardando l’indipendenza e l’autonomia che sono loro proprie, si impegnano a “collaborare per il benessere morale, spirituale e materiale della persona umana e per la promozione del bene comune”.

(Il Faro online)