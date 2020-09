Anzio, tutto pronto per la proiezione del documentario “La straordinaria storia di Lavinio”

Anzio – “Due anni fa, durante la nostra campagna elettorale, ospitammo la presentazione della prima bozza del documentario “La straordinaria storia di Lavinio” ideato dalla professoressa Maria Antonietta Lozzi. Da allora in tanti ci hanno chiesto di ripresentarlo e di diffonderlo il più possibile”. Lo dichiara in una nota Alternativa per Anzio.

“Finalmente il documentario è pronto – prosegue – nella sua versione definitiva! Per questo siamo lieti di annunciare che sabato prossimo, 12 settembre 2020, alle ore 21:00, ci sarà la “prima” proprio nel cuore di Lavinio, nel piazzale di Viale di Valle Schioia 67 (di fronte alla sede della Cgil-Flai)”.

“Il documentario – conclude Alternativa per Anzio – sarà poi disponibile anche sul nostro canale YouTube. Durante l’iniziativa sarà presente anche un banchetto di raccolta firme per il “Progetto Lavinio”.<

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio