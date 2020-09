Armato di coltello rapina una farmacia di Ostia

Ostia – Rapina in farmacia ieri, lunedì 7 settembre, alle 18.30 in via Torcennio, a Ostia. Un italiano armato di coltello ha rubato dalla cassa 600 euro ed è fuggito a piedi. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato Lido che indagano sul caso. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza del negozio. Sempre ieri la polizia ha arrestato un 50enne italiano all’altezza della stazione metro in piazza Colosseo. L’uomo è stato sorpreso a borseggiare i passeggeri.

