Disponibili i nuovi canali Telegram del Faro online

Ti piace rimanere aggiornato sulle notizie e le novità del tuo Comune e vorresti un canale tramite cui ricevere solo le notizie che ti interessano? I nuovi canali Telegram del Faro online servono proprio a questo: 23 nuovi canali dedicati, uno per ogni Comune della costa del Lazio, e all’interno di ognuno solo le notizie del Comune specificato. Niente distrazioni, niente confusione, nessun costo. Solo le notizie che ti interessano, inviate regolarmente ogni giorno.

Cosa sono i canali Telegram?

I canali Telegram sono delle speciali chat disponibili all’interno dell’applicazione di messaggista omonima. A differenza delle normali chat i canali non permettono a tutti i partecipanti di scrivere messaggi, ma solo di leggere le comunicazioni pubblicate dagli amministratori del canale. In questo modo il flusso di messaggi rimane essenziale e ordinato, nonché facile da consultare.

Nei canali del Faro vengono pubblicate tutte le notizie relative al Comune che dà il nome al canale specificato, e solo quelle. Se per esempio si decide di iscriversi al canale di Fiumicino, tutte le notizie pubblicate al suo interno riguarderanno esclusivamente il Comune di Fiumicino. Le notizie degli altri comuni saranno suddivise negli altri canali di competenza.

I canali del Faro sono pubblici e questo significa che tutti sono liberi di iscriversi (e disiscriversi, se lo desiderano) in qualsiasi momento. Iscriversi è semplicissimo, basta infatti cercare il canale nel campo di ricerca dell’applicazione stessa, digitando per esempio “Il Faro online Fiumicino”, oppure cliccare su un link di invito. In fondo a quest’articolo sono elencati i link di invito a tutti i canali disponibili.

Perché proprio Telegram?

Abbiamo scelto Telegram perché offre numerosi vantaggi rispetto alle applicazioni alternative, come ad esempio WhatsApp. Telegram mette a disposizione al suo interno molte funzioni aggiuntive rispetto al suo principale concorrente, in primis la possibilità di creare dei veri e propri canali e non dei semplici gruppi.

I canali, così come le chat tra utenti, sono accessibili da smartphone (scarica qui la versione per Android e qui quella per iOS), tablet e da PC. L’accesso da computer è reso possibile dalla piattaforma Telegram Web che permette di utilizzare il servizio direttamente dal browser del PC.

Questa App ha inoltre la caratteristica di essere estremamente veloce e affidabile, sicura, gratuità, ampiamente diffusa. Tutto ciò la rende lo strumento ideale per questo tipo di comunicazione. Nel suo sforzo costante per fornire a tutti un’informazione di qualità attraverso canali sempre nuovi e sempre più vicini ai cittadini, il Faro online non poteva esimersi dal cogliere questa opportunità.

Come fare per iscriversi

Come accennato in precedenza, è possibile trovare facilmente tutti i canali del Faro cercandoli direttamente all’interno dell’applicazione. Nella schermata principale è sufficiente usare la funzione di ricerca (la lente di ingrandimento in alto a sinistra) e digitare “Il Faro online” seguito dal nome della città desiderata. Una volta trovato il canale basta cliccare su “Unisciti” e il gioco è fatto.

In alternativa è sufficiente usare un link di invito. Di seguito è riportata la lista completa dei canali Telegram del Faro online disponibili. Per iscriversi, o anche semplicemente dare un’occhiata e scoprire di cosa si tratta, è sufficiente cliccare e si verrà automaticamente reindirizzati al canale stesso. È possibile cliccare e accedere sia da smartphone che da PC.

In continua evoluzione

Il Faro online è sempre alla ricerca di nuovi modi per far arrivare le sue notizie e i suoi contenuti nel modo più gradito ai propri lettori. Per ricevere le migliori notizie del giorno, scopri anche la Newsletter Giornaliera del Faro online (clicca qui).