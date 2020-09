Fare Focene, il 12 settembre si parte alla scoperta dell’antica città di Monterano

Fiumicino – Arriva la quarta visita guidata gratuita del Comitato Fare Focene per scoprire le bellezze naturali di Fiumicino e dintorni.

“Stavolta – spiegano gli organizzatori – conosceremo la Riserva naturale di Monterano e in più visiteremo l’antica città fantasma, ricca di storia e ambita location per diversi registi che l’hanno scelta per le loro produzioni cinematografiche”.

L’appuntamento è alle ore 8.15 del 12 settembre automuniti presso il parcheggio del Wwg Fuel in viale Coccia di Morto, a Focene, mentre il secondo punto di incontro per i residenti di Fregene e Maccarese è al ristorante Zio Mauro alle ore 8:45. Il rientro è previsto per le ore 18:00 circa.

“Il percorso escursionistico – sottolineano – è per lo più ombreggiato con diversi dislivelli e si aggira intorno ai 10 chilometri totali. La nostra guida, Massimiliano, ci mostrerà questa vasta area raccontandoci le particolarità che la rendono luogo molto frequentato da visitatori locali e turisti. Vi consigliamo:

abbigliamento consono con pantaloni lunghi;

zaino;

repellente per insetti;

due litri d’acqua e pranzo al sacco;

binocolo;

cappello;

bacchette (facoltative).

Adatta per bimbi camminatori dagli 8 anni in su. La visita sarà condotta nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19.

