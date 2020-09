Fiumicino, al via i lavori di recupero delle Terme di Matidia

Laborastoria: “Un’ottima notizia”

“Per noi, che organizzammo le archeo-mobilitazioni all’inizio del 2019, in previsione dell’anniversario della morte e della divinizzazione della nipote prediletta dell’Imperatore Traiano che fu in qualche modo legata al nostro territorio, questa rappresenta un’ottima notizia“.

Così in una nota Laborastoria che in questi anni si è molto spesa con attività di divulgazione e interventi di pulizia per la riqualificazione di questo complesso archeologico.

“Sotto tutti questi rovi si nasconde un complesso termale del II secolo d.C. fino a una decina di anni fa in perfette condizioni grazie a un ottimo restauro, più di un ettaro di terra su cui passeggiare e sdraiarsi a leggere un libro, un edificio bellissimo degli inizi del ‘900 che è in gran parte sfuggito all’usura del passaredel tempo.

Sotto questi rovi si nasconde anche un’idea, la nostra: quella di uno stato che funziona e che è attento ai bisogni e alle richieste dei suoi cittadini, che ha a cuore la storia e le bellezze del territorio, che ha capito che i tesori archeologici rappresentano una prerogativa su cui puntare e che sa che la cultura è l’unicostrumento utile a combattere il disagio sociale.

Tra la voglia di urlare e la necessità di lavorare sottovoce ci è voluto tanto sforzo, tantissima mediazione, ma Matidia è sopravvissuta a tutte le vicende umane e addirittura a una pandemia mondiale. Adesso è ora che torni a far parlare di sé, pulita e pronta ad essere ammirata e restituita alla cittadinanza con unprogetto degno della sua biografia e del prezioso territorio all’interno del quale le terme si inseriscono.

Continueremo a monitorare la vicenda di quest’area e, se è vero che il Covid deve rappresentareun’opportunità, ci auguriamo che il progetto delle amministrazioni su quest’area sia in linea con le suepotenzialità.

Ringraziamo tanto il Gar per il pezzo di strada fatto sin ora insieme, un signore schivo e prezioso che si è sempre fatto in quattro per la causa e tutti gli enti coinvolti nel recupero di questo patrimonio storico. Andiamo avanti, tra il folto bosco cominciano a penetrare raggi di sole!”