La Sinistra di Ardea contro Savarese: “Troppi errori nel sociale, il Sindaco si dimetta”

Ardea – “La Sinistra di Ardea, stanca di annoverare le inadempienze amministrative, rileva ancora una volta l’inadeguatezza di tutta la classe politica. L’ultima in ordine di tempo è la perdita dei fondi regionali per il sostegno alla locazione destinati alle famiglie in difficoltà, che in quanto fuori termine purtroppo rappresenterà un ritardo in termini di interventi e aiuto. E questa è solo l’ ultima défaillance in ordine di tempo”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da “La Sinistra di Ardea”, che prosegue: “Più in generale nessuna risposta importante o significativa è mai stata data e troppe sono le disattenzioni, a nostro avviso soprattutto in campo sociale. La crisi economica che si è abbattuta sul Paese ha però portato aiuti ai cittadini attraverso fondi fruibili e direttamente disponibili.

Ora la Regione ha emanato un bando per contrasto alle povertà; ciò nonostante non possiamo aspettarci molto ad Ardea. Ardea ha bisogno di essere seguita e sostenuta con estrema attenzione perché già da diversi anni versa in un degrado sociale spaventoso. I cittadini reclamano, ma noi siamo convinti che, sulle responsabilità, il riferimento debba essere sempre il Primo Cittadino.

Inoltre, crediamo non basti chiedere le dimissioni di un assessore o di un ufficio, anche se questo può avere valenza popolare, perché di fatto non risolverebbe la questione alla radice. La Sinistra di Ardea ritiene questa Amministrazione politicamente inadeguata a guidare una città come questa troppo piena di problemi, antichi per carità, ma proprio per questo bisognosa di un vero e proprio cambio di passo (annunciato tra l’altro nella scorsa campagna elettorale!).

Chiediamo al Sindaco di rinunciare serenamente al suo incarico. Trascinarsi non ha più senso né utilità per nessuno. Sappiamo di rischiare grosso con un ritorno alle urne, ma siamo e saremo sempre pronti a svolgere il nostro ruolo di oppositori, se necessario, e sempre per il bene della comunità!”.