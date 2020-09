Latina – Proseguono a pieno ritmo i lavori di manutenzione del verde verticale e orizzontale in tutti gli Istituti Comprensivi di Latina, Latina scalo e dei Borghi.

“Le ditte – spiega l’Assessore all’Ambiente Dario Bellini – hanno lavorato dalla scorsa settimana, anche nella giornata di sabato, utilizzando fino a 9 squadre in contemporanea sul territorio comunale. Un’opera necessaria per arrivare, come da cronoprogramma, puntuali alla riapertura di questo anno scolastico nel quale, più che in altri anni, divengono importanti ai fini didattici e della sicurezza anche gli spazi esterni degli oltre 70 plessi scolastici comunali.

Foto 2 di 2



Sono stati già trattati l’asilo nido di Latina Scalo “Il Trenino”, le scuole primaria e dell’infanzia di Borgo Isonzo, quella di Chiesuola, Borgo Santa Maria e Borgo Sabotino, il plesso di Via Quarto, l’Alessandro Volta e la Giuseppe Giuliano.

Nel lavoro sono impegnati anche i giardinieri del servizio comunale. Siamo a pieno regime e contiamo di finire nei tempi previsti per garantire a tutti gli istituti i corretti spazi. Ma andremo ovviamente oltre il semplice sfalcio dell’erba, con interventi puntuali sulle tante alberature presenti nei giardini delle nostre strutture scolastiche”.